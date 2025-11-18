De l'OpenAI à Google, les entreprises investissent des milliards dans l'infrastructure de l'IA en raison de l'explosion de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le partenariat entre Microsoft, Nvidia et Anthropic)

Microsoft et Nvidia prévoient d'investir jusqu'à 15 milliards de dollars au total dans Anthropic, dans le cadre du dernier partenariat axé sur l'IA qui comprend également un engagement de 30 milliards de dollars de la part du fabricant de Claude pour utiliser les services en nuage de Microsoft.

Cette annonce met en évidence la demande incessante de puissance informatique dans le secteur de l'IA, les entreprises s'efforçant de construire des systèmes rivalisant avec l'intelligence humaine, voire la dépassant .

Voici une liste des contrats de plusieurs milliards de dollars signés récemment dans les domaines de l'IA, de l'informatique dématérialisée et des puces électroniques:

MICROSOFT, NVIDIA ET ANTHROPIC

Microsoft MSFT.O investira jusqu'à 5 milliards de dollars et Nvidia NVDA.O jusqu'à 10 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que le fabricant de Claude s'engagera à verser 30 milliards de dollars pour exécuter ses charges de travail sur le cloud deMicrosoft.

Dans le cadre de cet accord, Anthropic s'engage à fournir jusqu'à 1 gigawatt de calcul, alimenté par le matériel avancé Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia. L'entreprise collaborera également avec Nvidia pour améliorer les puces et les modèles d'IA afin d'obtenir de meilleures performances.

UN GROUPE SOUTENU PAR NVIDIA ET DES CENTRES DE DONNÉES ALIGNÉS

Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock BLK.N , Microsoft et Nvidia achète la société américaine Aligned Data Centers, l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde avec près de 80 installations, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars .

GOOGLE ET LE TEXAS

Google GOOGL.O investira 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas jusqu'en 2027. L'un des centres de données sera situé dans le comté d'Armstrong, dans le Texas Panhandle, et les deux autres dans le comté d'Haskell, une région de l'ouest du Texas près d'Abilene.

L'entreprise continue également d'investir dans son campus de Midlothian et dans sa région de Dallas, qui fait partie de son réseau mondial de 42 régions de cloud.

BROADCOM ET OPENAI OpenAI a conclu un partenariat avec Broadcom AVGO.O pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle internes , le dernier accord en date pour la startup la plus précieuse au monde pour la puissance de calcul dans un contexte de forte demande pour ses services.

AMD ET OPENAI AMD AMD.O a accepté de fournir des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui donnerait également au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

NVIDIA ET OPENAI Nvidia devrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournir des puces pour centres de données, dans le cadre d'un accord donnant au fabricant de puces une participation financière dans OpenAI. OpenAI est déjà un client important de Nvidia.

META ET COREWEAVE CoreWeave CRWV.O a signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance de calcul à la société mère Facebook.

NVIDIA ET INTEL Nvidia investira 5 milliards de dollars dans Intel

INTC.O , ce qui lui donnera environ 4 % de la société après l'émission de nouvelles actions.

ORACLE ET META Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta pour un accord pluriannuel de cloud computing d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars , soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance de calcul.

ORACLE ET OPENAI Oracle aurait signé l'un des plus gros accords de cloud computing jamais conclus avec OpenAI, en vertu duquel le fabricant de ChatGPT devrait acheter à l'entreprise une puissance de calcul de 300 milliards de dollars sur une période d'environ cinq ans.

COREWEAVE ET NVIDIA CoreWeave a signé une commande initiale de 6,3 milliards de dollars avec le bailleur de fonds Nvidia, un accord qui garantit que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité de nuage non vendue aux clients.

NEBIUS GROUP ET MICROSOFT Nebius Group NBIS.O fournira à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

META ET GOOGLE Google a conclu avec Meta Platforms un accord de cloud computing d'une durée de six ans, d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en août.

INTEL ET LE GROUPE SOFTBANK Intel reçoit une injection de capital de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T , ce qui fait de l'investisseur technologique japonais l'un des 10 principaux actionnaires du fabricant de puces américain en difficulté.

TESLA ET SAMSUNG Tesla TSLA.O a signé un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces auprès de Samsung Electronics 005930.KS . Elon Musk, directeur général du fabricant de VE, a déclaré que la nouvelle usine de puces du géant technologique sud-coréen au Texas fabriquerait la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla.

META ET SCALE AI Meta a pris une participation de 49 % dans Scale AI pour environ 14,3 milliards de dollars et a recruté son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans, pour jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

GOOGLE ET WINDSURF Google a embauché plusieurs membres clés du personnel de la startup Windsurf, spécialisée dans la génération de codes d'IA, et versera 2,4 milliards de dollars en droits de licence dans le cadre de l'accord portant sur l'utilisation de certaines technologies de Windsurf à des conditions non exclusives.

COREWEAVE ET OPENAI CoreWeave a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars, avant l'introduction en bourse de la startup soutenue par Nvidia.

PROJET DE CENTRE DE DONNÉES STARGATE Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle pour la construction de centres de données. Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

AMAZON ET ANTHROPIC Amazon.com AMZN.O a injecté 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI, doublant ainsi son investissement dans l'entreprise connue pour son chatbot GenAI Claude.