De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du Canada; mise à jour avec les dernières évolutions dans l'UE, en Allemagne, en Grèce, aux États-Unis, en Inde, en Indonésie et au Portugal.)

Partout dans le monde, les pays s’efforcent de limiter l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, notamment TikTok, YouTube ( GOOGL.O d’Alphabet) et Instagram et Facebook ( META.O de Meta), face aux inquiétudes croissantes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des enfants.

L’Australie est devenue l’année dernière le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et de nombreux autres pays devraient lui emboîter le pas en 2026. La Commission européenne a été la dernière en date à proposer une telle interdiction pour les enfants de moins de 13 ans.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des restrictions mises en œuvre et proposées, classées par pays/région par ordre alphabétique:

LÉGISLATION ADOPTÉE

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l’accès aux moins de 16 ans à compter de décembre 2025. Les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette obligation s’exposeraient à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (35,2 millions de dollars).

CANADA

Le gouvernement a présenté en juin un projet de loi sur la sécurité numérique qui interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, avec des dérogations pour les plateformes respectant certaines normes de sécurité.

GRÈCE

La Grèce a interdit l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans en avril. Les plateformes devront être en mesure de restreindre l’accès de certains utilisateurs, sous peine d’amendes à compter du 1er janvier 2027.

INDE

L'État indien du Karnataka a interdit en mars l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 16 ans. L'État voisin de Goa envisage également une interdiction similaire, a déclaré en janvier son ministre chargé des technologies de l'information.

INDONÉSIE

En mars, l'Indonésie a introduit des restrictions d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Ces mesures sont mises en œuvre progressivement et s'appliquent aux plateformes désignées par le gouvernement comme présentant un risque élevé pour les mineurs.

MALAISIE

La Malaisie a commencé à interdire aux moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux, a indiqué le 1er juin son régulateur des communications.

PORTUGAL

En février, le Parlement portugais a approuvé un projet de loi exigeant le consentement parental explicite pour que les enfants âgés de 13 à 16 ans puissent accéder aux réseaux sociaux.

TURQUIE

Le Parlement turc a adopté en avril une loi interdisant l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans et instaurant de nouvelles règles pour les plateformes numériques, y compris les éditeurs de jeux vidéo.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Les Émirats arabes unis ont adopté en juin une résolution fixant un âge minimum pour l'utilisation des réseaux sociaux. Cette résolution interdit aux enfants de moins de 15 ans de créer ou d'utiliser des comptes personnels sur les réseaux sociaux et limite leur accès à l'ensemble des fonctionnalités de ces plateformes.

ÉTATS-UNIS

Le 11 septembre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promulgué de nouvelles restrictions interdisant aux enfants de moins de 16 ans d’être exposés aux fonctionnalités addictives des plateformes de réseaux sociaux et interdisant les jouets contenant des chatbots d’accompagnement basés sur l’IA.

La législation américaine visant à contraindre les entreprises de réseaux sociaux à redoubler d’efforts pour protéger les enfants et les adolescents a franchi un obstacle politique majeur en mai, après que le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré qu’il soutiendrait le projet de loi.

M. Cruz a déclaré qu’il soutiendrait le “Kids Online Safety Act”, qui obligerait les entreprises de réseaux sociaux à « faire preuve d’une diligence raisonnable » lors de la conception de fonctionnalités susceptibles de nuire aux mineurs, selon le texte du projet de loi.

PROJET DE LOI

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni prévoit d’adopter d’ici Noël une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, cette mesure devant entrer en vigueur vers le printemps 2027, a déclaré en juin l’ancien Premier ministre Keir Starmer.

Il a également déclaré que les grandes entreprises technologiques opérant en Grande-Bretagne devaient empêcher les enfants de diffuser des images de nudité sur leurs téléphones, faute de quoi elles seraient soumises à une législation les y contraignant.

DANEMARK

Le Danemark a annoncé en novembre 2025 qu’il interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tout en permettant aux parents d’autoriser l’accès à certaines plateformes aux enfants dès l’âge de 13 ans.

UNION EUROPÉENNE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé le 17 septembre d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans et d’exiger des services en ligne qu’ils mettent en place des comptes sécurisés pour les enfants. Les entreprises technologiques s’exposeraient à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial en cas de non-respect de ces dispositions, auxquelles s’ajouteraient des frais de surveillance.

Les réseaux sociaux et les services de partage de vidéos, les jeux vidéo en ligne, les assistants basés sur l’IA et les chatbots destinés aux mineurs de moins de 18 ans seraient soumis à une liste de règles à respecter et d’interdictions.

FRANCE

Le 14 août, la Cour de cassation française a bloqué un projet de loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, estimant qu’il portait atteinte à la liberté d’expression.

Le Parlement français avait approuvé cette interdiction en juillet, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale.

ALLEMAGNE

En février, les conservateurs au pouvoir en Allemagne ont adopté une motion visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 14 ans, tout en instaurant des contrôles d'identification en ligne plus stricts pour les adolescents.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, propose d'interdire aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux, sous peine d'amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial d'une plateforme en cas de non-respect de cette interdiction.

Le projet de loi obligerait les plateformes de réseaux sociaux à prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'âge des utilisateurs, notamment en utilisant les informations existantes sur les comptes, la reconnaissance faciale et les documents d'identité numériques.

NORVÈGE

En 2024, le gouvernement norvégien a proposé de faire passer de 13 à 15 ans l’âge à partir duquel les enfants peuvent accepter les conditions d’utilisation des réseaux sociaux, même si les parents seraient toujours autorisés à donner leur accord à leur place s’ils n’ont pas l’âge requis.

Le gouvernement a également entamé l’élaboration d’une législation visant à fixer à 15 ans l’âge minimum absolu pour l’utilisation des réseaux sociaux.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare actuellement une nouvelle législation visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à rendre les plateformes responsables de la vérification de l’âge, a-t-il annoncé en février.

SLOVÉNIE

La Slovénie élabore actuellement un projet de loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans d’accéder aux réseaux sociaux, a déclaré en février le vice-Premier ministre Matej Arcon.

(1 $ = 1,4071 dollar australien)