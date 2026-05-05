De grands éditeurs poursuivent Meta pour violation du droit d'auteur dans le cadre de l'entraînement des IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de Meta aux paragraphes 3 et 4) par Blake Brittain

Les éditeurs Elsevier, Cengage, Hachette

ALHG.PA , Macmillan et McGraw Hill MH.N ont poursuivi Meta Platforms META.O devant le tribunal fédéral de Manhattan mardi, alléguant que le géant technologique avait utilisé abusivement leurs livres et articles de revues pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Llama. Les éditeurs, ainsi que l'auteur Scott Turow, ont allégué dans la plainte collective proposée que Meta avait piraté des millions de leurs œuvres et les avait utilisées sans autorisation pour entraîner ses grands modèles linguistiques à répondre à des invites humaines.

“L'IA est le moteur d'innovations transformatrices, de la productivité et de la créativité pour les particuliers et les entreprises, et les tribunaux ont à juste titre estimé que l'entraînement de l'IA sur des contenus protégés par le droit d'auteur pouvait relever de l'usage loyal”, a répondu mardi un porte-parole de Meta dans un communiqué.

“Nous nous défendrons vigoureusement contre cette action en justice.”

Les éditeurs affirment que Meta a piraté des œuvres allant des manuels scolaires aux articles scientifiques en passant par des romans, notamment "The Fifth Season" de N.K. Jemisin et "The Wild Robot" de Peter Brown, pour l’entraînement de son IA. Ils ont demandé au tribunal l’autorisation de représenter un groupe plus large de titulaires de droits d’auteur et réclament des dommages-intérêts d’un montant non précisé.

“La violation à grande échelle commise par Meta ne constitue pas un progrès pour la société, et l’IA ne sera jamais pleinement mise en œuvre si les entreprises technologiques privilégient les sites de piratage au détriment de la recherche et de l’imagination”, a déclaré Maria Pallante, présidente de l’Association of American Publishers, dans un communiqué. Ce procès ouvre un nouveau front dans la bataille en cours sur le droit d’auteur entre les créateurs et les entreprises technologiques au sujet de l’entraînement de l’IA, dans laquelle des dizaines d’auteurs, de médias, d’artistes visuels et d’autres plaignants ont poursuivi des entreprises telles que Meta, OpenAI et Anthropic pour violation du droit d’auteur. Toutes les affaires en cours porteront probablement sur la question de savoir si les systèmes d’IA font un usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur en les utilisant pour créer un contenu nouveau et transformatif. Les deux premiers juges à avoir examiné la question ont rendu des décisions divergentes l’année dernière . Anthropic, soutenue par Amazon et Google, a été la première grande entreprise d'IA à régler l'une de ces affaires, en acceptant l'année dernière de verser 1,5 milliard de dollars à un groupe d'auteurs pour mettre fin à un recours collectif qui aurait pu coûter à l'entreprise des milliards supplémentaires en dommages-intérêts pour piratage présumé.