"Dé-globalisation": opportunités et défis pour les pays émergents

« La mondialisation est presque morte, et le libre-échange est presque mort », déclarait Morris Chang, fondateur de TSMC, lors de la cérémonie d'ouverture de sa nouvelle usine en Arizona. Au cours des deux dernières années, l'intensification des tensions géopolitiques, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la hausse des salaires en Chine ont incité les multinationales à accélérer la diversification de leur chaîne d'approvisionnement. Les stratégies telles que le « re-shoring » (relocalisation), le « near-shoring » (délocalisation dans un pays proche) et le « friend-shoring » (délocalisation dans un pays ami ou allié) sont autant d'indications de la nouvelle norme de la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La mondialisation n'est peut-être pas morte, mais elle prend certainement une nouvelle forme caractérisée par la diversification, la rentabilité n'étant plus la seule considération. Tout comme la délocalisation a changé le modèle économique mondial, sa transformation aura également des répercussions importantes, soutenues par l'innovation technologique et les changements politiques.

La mondialisation a atteint un plateau au cours de la dernière décennie

La délocalisation a été un modèle de production couronné de succès depuis le début de la mondialisation dans les années 1990. L'admission de la Chine à l'OMC a donné un nouvel élan au commerce et aux investissements internationaux au début des années 2000. Si la mondialisation a toujours eu ses détracteurs, les importants gains économiques résultant d'une large intégration les ont largement réduits au silence. Les gains d'efficacité ont non seulement contribué à une croissance économique robuste, mais ont également joué un rôle dans la tendance mondiale à la désinflation, permettant à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Cependant, la mondialisation a commencé à marquer le pas depuis la crise financière mondiale, lorsque la part du commerce dans le PIB mondial a cessé de croître. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018 a porté un autre coup, et la pandémie de Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine ont tous eu des répercussions importantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. En réaction, les multinationales délaissent un modèle de chaîne d'approvisionnement axé sur l'efficacité au profit d'un modèle plus diversifié, en quête de résilience, de sécurité et de durabilité.

