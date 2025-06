Vaccins du voyage: Valneva en confie la distribution à CSL Seqirus en Allemagne

Le laboratoire franco-autrichien, spécialisé dans les vaccins dont celui contre le chikungunya, a annoncé jeudi un accord exclusif avec le groupe pharmaceutique australien CSL Seqirus qui devient ainsi le seul partenaire autorisé à commercialiser trois vaccins de Valneva en Allemagne.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

CSL Seqirus commencera à commercialiser le vaccin contre le chikungunya (Ixchiq) à partir de juillet 2025, et les vaccins contre l'encéphalite japonaise (Ixiaro) et contre le choléra (Dukoral) à partir de janvier 2026, détaille Valneva dans un communiqué.

Cet accord de commercialisation et de distribution avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde (avec GSK et Sanofi), vient remplacer celui que Valneva avait conclu avec Bavarian Nordic en 2021 et qui arrive à échéance fin décembre 2025.

L'annonce de ce nouvel engagement, qui porte sur trois ans, faisait grimper l'action Valneva de plus de 3% à la Bourse de Paris jeudi vers 9H45.

"La forte présence commerciale de CSL en Allemagne assurera une bonne distribution de nos vaccins sur le plus grand marché européen des vaccins de voyage (...)", a souligné Dipal Patel, directrice commerciale de Valneva, citée dans le texte.

Outre ses trois vaccins du voyage déjà commercialisés, Valneva développe aussi un candidat vaccin (en partenariat avec Pfizer), contre la maladie de Lyme, transmise par des tiques, un autre contre la shigellose, maladie infectieuse de l’intestin, et enfin contre le virus Zika transmis par des moustiques.

Valneva anticipe une croissance de ses ventes comprises entre 170 et 180 millions d’euros en 2025.