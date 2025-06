ASML: le titre recule, Jefferies n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'action ASML signe jeudi matin la deuxième plus forte baisse de l'AEX à la Bourse d'Amsterdam, pénalisée par une note de Jefferies qui a abaissé sa recommandation sur la valeur à 'conserver' contre 'achat' auparavant.



Vers 10h20, le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs perd près de 0,9%, pesant lourdement sur l'indice AEX qui cède 0,1% au même moment.



Jefferies, qui réduit son objectif de cours de 690 à 660 euros, dit s'inquiéter de la santé du marché, ce qui le conduit à afficher des prévisions de résultats inférieures au consensus pour 2026.



Pour les mêmes raisons, le bureau d'études dégrade en parallèle son conseil sur le titre ASM, avec un objectif ramené de 530 à 490 euros.



'Nous nous attendons à ce que leurs prises de commandes demeurent conformes ou inférieures aux estimations du marché et à ce que les prévisions du consensus soient graduellement revues à la baisse', explique l'analyste.



'Nous nous attendons également à ce que les nouvelles ayant trait au secteur des semi-conducteurs se détériorent au cours des six ou neuf prochains mois', conclut Jefferies.





Valeurs associées ASML HLDG 689,0000 EUR Euronext Amsterdam -0,79%