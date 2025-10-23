De First Brands à Ambipar : derniers points chauds sur les marchés du crédit

Une série de problèmes de crédit au cours des dernières semaines a attiré l'attention des investisseurs sur le marché mondial du crédit, qui représente plusieurs billions de dollars, avec des risques couvrant plusieurs sociétés financières de premier plan, y compris les grandes banques de Wall Street et les prêteurs régionaux.

Les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor ont mis le marché en état d'alerte.

Les analystes préviennent que des signes récurrents de tension pourraient conduire à un examen plus approfondi des bilans au cours des prochains mois, en particulier après que le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre "d'autres cafards" qui se cachent sur le marché du crédit.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a également déclaré que les faillites pourraient être un avertissement de problèmes financiers bien plus importants à venir.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les points chauds récents sur les marchés du crédit:

FIRST BRANDS:

Le fabricant américain de pièces automobiles s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois dernier après avoir révélé un passif de plus de 10 milliards de dollars, marquant ainsi l'effondrement d'une entreprise dont la détérioration rapide des finances a choqué les investisseurs dans la dette .

La banque d'investissement américaine Jefferies

JEF.N et la banque suisse UBS UBSG.S sont exposées à des millions de dollars.

Le directeur général de Jefferies avait déclaré au début du mois d'octobre que la banque pensait avoir été escroquée. Le fonds Leucadia Asset Management de la banque détient environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands.

First Brands a précédemment nié avoir commis des actes répréhensibles.

Une coentreprise entre Norinchukin Bank et Mitsui & Co est exposée à un risque de 1,75 milliard de dollars, selon Bloomberg News.

La banque espagnole Santander SAN.MC était exposée à une dette d'au moins 55 millions de dollars à la fin du mois de septembre, selon un document judiciaire américain consulté par Reuters.

Le directeur financier de Bank of America BAC.N , Alastair Borthwick, a déclaré que les prêts syndiqués de la banque à First Brands sont adossés à des actifs et garantis par des sûretés.

TRICOLOR:

Le prêteur subprime et concessionnaire de prêts à risque a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 7 auprès d'un tribunal du Texas. La société a déclaré plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de dollars de passifs, avec plus de 25 000 créanciers, selon sa demande de mise en faillite.

La faillite fait suite à une déclaration de Fifth Third Bancorp FITB.O le 9 septembre, selon laquelle la société allait passer une charge matérielle comprise entre 170 et 200 millions de dollars au cours du troisième trimestre en raison d'une "activité frauduleuse externe présumée".

Un avocat qui a aidé Tricolor à déposer son bilan avait précédemment refusé de commenter les allégations de fraude.

Au début du mois, la banque a enregistré une perte de 178 millions de dollars à la suite de la faillite.

JPMorgan Chase a également enregistré une perte de 170 millions de dollars liée à la situation. Le directeur général Dimon a décrit l'exposition de la banque comme "n'étant pas notre meilleur moment" et a déclaré qu'elle revoyait les contrôles des risques.

AMBIPAR AMBP3.SA :

La société brésilienne de gestion des déchets Ambipar s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en début de semaine, citant des signes d'activités irrégulières impliquant un ancien cadre supérieur.

Ambipar a déclaré qu'il était devenu urgent de se placer sous la protection de la loi sur les faillites après que la Deutsche Bank DBKGn.DE , une contrepartie à des swaps de devises avec la société et une société affiliée à certains prêts, a demandé davantage de garanties de prêt , ce qui a incité d'autres créanciers à demander un remboursement anticipé.

Sa filiale cotée en bourse aux États-Unis, Ambipar Emergency Response, s'est placée sous la protection du chapitre 11 au Texas et a déclaré des actifs estimés entre 1 et 10 milliards de dollars, avec un passif compris entre 100 et 500 millions de dollars.

Selon la demande, la Bank of New York Mellon BK.N , agissant en tant que fiduciaire pour les détenteurs d'obligations, a inscrit des créances non garanties d'environ 328 millions de dollars liées aux obligations vertes 2031 et 2033 d'Ambipar.

ALLÉGATIONS DE FRAUDE CONTRE LE GROUPE CANTOR:

Zions Bancorporation ZION.O a révélé ce mois-ci qu'elle poursuivait deux fonds du Cantor Group pour récupérer 60 millions de dollars de prêts commerciaux et industriels douteux. Le lendemain, Western Alliance WAL.N a indiqué qu'elle avait poursuivi un autre fonds du Cantor Group en août pour récupérer près de 100 millions de dollars, en invoquant une fraude de la part de l'emprunteur.

Les deux procès reposent sur des allégations similaires: les fonds d'investissement liés au peu connu Cantor Group, basé en Californie, ont fait de fausses déclarations sur les garanties qu'ils apportaient à des prêts immobiliers, exposant ainsi les banques à des pertes. Les biens concernés par ces affaires sont principalement des biens immobiliers commerciaux californiens, tels que des façades de magasins et des immeubles de bureaux.

« Les allégations qui circulent dans les médias sont fausses. Cantor Group a respecté ses obligations contractuelles et a fait preuve de transparence auprès des institutions bancaires concernées », a déclaré un porte-parole de Cantor dans un communiqué envoyé par courriel.

« En outre, ces prêts ont fait l'objet de multiples audits et d'examens indépendants dans les banques depuis des années. »

Andrew Stupin, un investisseur immobilier californien de longue date, figure sur la liste des garants des prêts et est l'un des accusés dans ces affaires.

Dans des actions distinctes menées entre avril et août, Banc of California BANC.N , Enterprise Bank & Trust et Nano Banc ont également poursuivi Stupin, ainsi que d'autres défendeurs, en vue de recouvrer des prêts d'une valeur totale de 108 millions de dollars.

Un avocat de Stupin a déclaré à Reuters que les plaintes de Western Alliance à l'encontre de son client étaient infondées et déformaient les faits. Stupin n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant les autres poursuites.