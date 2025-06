De claires divergences de politique monétaire

AMUNDI

Baisse de l'indice des directeurs d'achat ISM aux Etats-Unis, diminution de l'indice PMI composite de la zone euro, assouplissement de la politique monétaire de l'Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La BCE a réduit ses taux d'intérêt en juin, ce qui porte à 1% l'ensemble de ses baisses de taux cette année. La banque a également revu à la baisse ses prévisions d'inflation de 0,3 % pour 2025 et 2026, principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie et du renforcement de l'euro. Nous pensons que la BCE continuera sur cette voie cette année, à condition que l'inflation reste proche de son objectif de 2 % à moyen terme. Elle devra également tenir compte des défis posés par les politiques commerciales américaines et de l'impact de l'augmentation des dépenses d'infrastructure et de défense sur la croissance et l'inflation.

Aux États-Unis, la Fed évalue l'impact des droits de douane sur l'inflation, tandis que la BoJ devrait relever ses taux cette année.

Dans l'ensemble, les principales banques centrales resteront vigilantes quant à l'impact des importants déficits budgétaires sur les rendements obligataires, en particulier pour les échéances à long terme.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :