DCC en tête des plus fortes baisses du FTSE après avoir rejeté une offre de rachat de 6,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 avril - ** L'action du distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L recule de 3,1% à 5.665 pence;
** Le titre le plus en baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , qui reste stable ** La société rejette l'offre émanant d'un consortium de sociétés d'investissement américaines, Energy Capital Partners et KKR KKR.N , qui l'évaluait à 4,95 milliards de livres sterling (6,66 milliards de dollars)
** Le titre a progressé d'environ 22% depuis le début de l'année
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