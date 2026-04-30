 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DCC en tête des plus fortes baisses du FTSE après avoir rejeté une offre de rachat de 6,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L recule de 3,1% à 5.665 pence;

** Le titre le plus en baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , qui reste stable ** La société rejette l'offre émanant d'un consortium de sociétés d'investissement américaines, Energy Capital Partners et KKR KKR.N , qui l'évaluait à 4,95 milliards de livres sterling (6,66 milliards de dollars)

** Le titre a progressé d'environ 22% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DCC
5 570,000 GBX LSE -5,27%
FTSE 100
10 378,82 Pts FTSE Indices +1,62%
KKR & CO
104,070 USD NYSE +4,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank