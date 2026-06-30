DBV Technologies recule d'un trimestre une demande d'autorisation de mise sur le marché

(Zonebourse.com) - A environ une heure de la fin des échanges à la Bourse de Paris, le titre DBV Technologies n'affiche plus qu'un repli de 1,40%, à 2,824 euros. Ce matin, à l'ouverture, il a été jusqu'à brièvement perdre 12,01%.

La société spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires a réalisé un point sur le dépôt du dossier BLA pour le patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, un patch cutané pour traiter l'allergie à l'arachide.

DBV Technologies a précisé avoir entretenu un dialogue approfondi avec les autorités sanitaires américaines (FDA) dans le but de garantir un examen complet, efficace et rapide de sa prochaine demande de licence biologique (BLA) chez les enfants âgés de 4 à 7 ans.

La société compte désormais déposer son dossier de BLA au cours du troisième trimestre 2026 et c'est à cause de cette information que le titre est dans le rouge.

Portzamparc indique que DBV Technologies repousse ainsi d'un trimestre sa demande d'autorisation de mise sur le marché. Les analystes expliquent qu'ils comprennent que la FDA "continue de se montrer pointilleuse avec ce traitement qui d'une part est destiné aux enfants, et d'autre part si révolutionnaire qu'il ne repose sur aucun comparable". Ainsi la société française préfère prendre le temps de préparer un dossier irréprochable.

L'avis de Portzamparc reste à renforcer, avec une cible de cours de 4,90 euros.

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