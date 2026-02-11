DBV Technologies présentera des données sur Viaskin Peanut
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 07:08
A l'occasion de ce congrès, qui se tiendra à Philadelphie, en Pennsylvanie, du 27 février au 2 mars, la société biopharmaceutique organisera également un forum produit réunissant un panel d'allergologues de renom.
Ce forum discutera du potentiel de l'immunothérapie épicutanée (EPIT) à rééduquer le système immunitaire dans le cas des allergies alimentaires, examinera l'impact d'une intervention précoce chez les enfants allergiques à l'arachide et analysera comment les nouvelles options thérapeutiques permettent une approche plus proactive de la prise en charge de l'allergie à l'arachide.
