DBV Technologies: nouveau DRH nommé information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - DBV Technologies fait part de la nomination de James Briggs au poste de directeur des ressources humaines (DRH), succédant à Caroline Daniere. Il rapportera au directeur général Daniel Tassé et sera membre du comité exécutif du laboratoire.



Dirigeant expérimenté dans le domaine des ressources humaines, James Briggs pilotera les initiatives clés qui accompagneront la transition de DBV, actuellement une société de biotechnologie en phase de développement, vers une potentielle société commerciale.



Plus récemment, il a occupé le poste d'associé chez East Bay Human Capital, un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la stratégie en matière de capital humain, la gestion du changement et la conception organisationnelle.



Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur général chez MNG Health. Il a également occupé le poste de directeur des ressources humaines dans plusieurs organisations, notamment Ciox Health et Ikaria.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES 1,5580 EUR Euronext Paris -4,65%