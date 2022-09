DBV Technologies invité à présenter lors des prochaines conférences investisseurs

Montrouge, France, le 2 septembre (22 h 30 CEST), 2022

DBV Technologies invit é à présenter lors des prochaines confér ences investisseurs

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies, participera aux prochaines conférences investisseurs en septembre.

Wells Fargo Healthcare Conference

Du 7 au 9 septembre, 2022 | Conférence en présentiel | Boston, MA

Daniel Tassé sera présent à Boston le jeudi 8 septembre 2022 pour participer à un « fireside chat » à 16h 20 ET (22h 20 CEST).

H.C. Wainwright 2 4 rd Annual Global Investment Conference

Du 12 au 14 septembre 2022 | Conférence hybride en présentiel et virtuelle | New York, NY

Daniel Tassé sera présent à New York le lundi 12 septembre 2022 pour une présentation de la société à 11 h 00 ET (17 h 00 CEST).

Une webdiffusion du « fireside chat » et de la présentation de la société sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site Web de la société : https://www.dbv-technologies.com/investor-relations/ . Une rediffusion des deux engagements sera également disponible sur le site Web de DBV Technologies après la fin des événements.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Contact Investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Média

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

