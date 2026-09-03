Châtillon, France, le 3 septembre (22 :30 CEST) 2026
DBV Technologies annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre
DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, annonce aujourd’hui sa participation aux conférences investisseurs suivantes au mois de septembre :
2026 Cantor Global Healthcare Conference – le 9 septembre 2026
Format : Discussion informelle (Fireside Chat)
Horaire : 13h00 heure de l’EST
Lieu : New York, NY
Citi’s 2026 Biopharma Back to School Conference – le 10 septembre 2026
Format : Rencontres individuelles
Lieu : New York, NY
H.C. Wainwright 28
th
Annual Global Investment Conference – le 15 septembre 2026
Format : Discussion informelle (Fireside Chat)
Horaire : 15h00 heure de l’EST
Lieu : New York, NY
Les webdiffusions en direct des « fireside chat » seront accessible depuis la section « Evènements » du site web de la société, i ci, et disponibles pour une durée de 90 jours après l’événement.
À propos de DBV Technologies
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.
Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.
VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.
Contact avec les investisseurs
Jonathan Neely
DBV Technologies
jonathan.neely@dbv-technologies.com
Contact avec les médias
Brett Whelan
DBV Technologies
brett.whelan@dbv-technologies.com
Pièce jointe
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