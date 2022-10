DBV Technologies annonce la nomination du nouveau Président de son Comité d’Audit et de Danièle Guyot-Caparros au Conseil d’Administration

Montrouge, France, le 3 octobre (22 h 30 CEST) 2022

DBV Technologies annonce la nomination du nouveau P résident de son C omité d’ A udit et de Danièle Guyot-Caparros au C onseil d’ A dministration

DBV Technologies (Euronext : DBV ; ISIN : FR0010417345 ; Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique de phase clinique, a annoncé aujourd’hui que M. Timothy E. Morris, administrateur indépendant membre du Comité d’Audit et du Conseil d’Administration (le « Conseil ») de DBV, a été nommé Président du Comité d’Audit en remplacement de Mme Viviane Monges qui quitte le Conseil à compter du 3 octobre 2022. DBV a également annoncé la nomination de Mme Danièle Guyot-Caparros par le Conseil d’Administration de DBV en tant qu’administratrice indépendante pour occuper le poste vacant de Mme Monges à compter du 3 octobre 2022. Suite à ces changements, le Conseil reste composé de dix membres.

M. Morris est membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit de DBV Technologies depuis avril 2021. M. Morris occupe les fonctions de Directeur des Opérations et de Directeur Financier de Humanigen, Inc. depuis août 2020. Actuellement, Il siège aux Conseils d’Administration de Humanigen Australia Pty Ltd, Humanigen Ltd (UK) et Humanigen Europe Ltd, toutes filiales à part entière de Humanigen, Inc. M. Morris a 38 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la finance et de la comptabilité, dont 25 ans en tant que Directeur Financier de sociétés de biotechnologie cotées en bourse.

Mme Monges est membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit de la société depuis mai 2019 et Présidente du Comité d’Audit du Conseil d’Administration depuis mars 2021.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tim Morris dans ses nouvelles fonctions de P résident du C omité d’ A udi t », a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil. « L’expérience financière de Tim a été très utile à DBV Technologies depuis qu’il a rejoint le C onseil d’ A dministration , et je suis certain que son expertise et son expérience démontrées , lui seront utiles dans ses nouvelles fonctions. Au nom du C onseil d’ A dministration, de l’équipe de direction de DBV et de nos actionnaires, je remercie Viviane pour ses efforts et son engagement envers la société. Nous apprécions beaucoup le leadership et la perspicacité dont Viviane a fait preuve au sein de notre C onseil d’ A dministration et du C omité d’ A udit et lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. »

« J’ai apprécié le temps passé en tant que membre du C onseil d’ A dministration de DBV Technologies et P résidente de son C omité d’ A udit. J’ai confiance dans la technologie Viaskin que DBV développe et je suis persuadée qu’elle pourra un jour apporter un bénéfice significatif aux patients si elle est approuvée. Je souhaite tous mes vœux de réussite à DBV et à m es collègues du Conse il » a déclaré Mme Viviane Monges.

Le Conseil de DBV Technologies a finalisé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante pour pourvoir le poste laissé vacant par Mme Monges au sein du Comité d’Audit et du Conseil. Mme Danièle Guyot-Caparros rejoint le Conseil en tant que nouvelle administratrice indépendante, sous réserve de ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de DBV, et en tant que membre du Comité d’Audit. Mme Guyot-Caparros bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de la finance et des opérations commerciales. Elle a commencé sa carrière dans l’audit et la finance d’entreprise chez PricewaterhouseCoopers (PWC) avant de rejoindre Rhône-Poulenc-Rorer (plus tard Aventis et Sanofi), où elle a occupé plusieurs postes de Direction Financière, notamment ceux de Directrice Financière monde de la Recherche et du Développement et de directrice financière de la planification du Groupe en Europe. Mme Guyot-Caparros a également assumé des responsabilités en matière de développement commercial, de tarification et de gestion de portefeuille. En 2008, Mme Guyot-Caparros est devenue conseillère principale pour Deloitte France où elle a accompagné le développement du secteur des sciences de la vie et des soins de santé.

« Je suis ravie de rejoindre le C onseil d’ A dministration de DBV Technologies à un moment important du parcours réglementaire de la société », a expliqué Mme Guyot-Caparros. « Je me réjouis de la publication des résultats de l’étude EPITOPE de DBV chez les enfants de 1 à 3 ans allergiques à l’arachide et je serai ravie d’accompagner les progrès de la société dans l’étude pivot de phase 3 VITESSE chez les enfants de 4 à 7 ans allergiques à l’arachide. Ces groupes d’âge sont déterminants dans la maladie et les familles attendent depuis longtemps de nouvelles options de traitement. J’ai hâte de participer au suivi e t à la supervision de la gestion financière de DBV ».

En plus de son expérience en entreprise, Mme Guyot-Caparros a occupé des postes au sein de conseils d’administration de sociétés de biotechnologie et de technologie médicale. Elle a siégé au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit de Diaxonhit (devenue Eurobio Scientific), société cotée sur Euronext Growth. Mme Guyot-Caparros a été Présidente du Comité d’Audit de Supersonic Imagine de juillet 2018 à septembre 2019 jusqu’à son acquisition. De 2013 à 2022, elle a présidé le Comité d’Audit d’ONXEO et a également été Présidente du Conseil d’Administration d’ONXEO de mai 2019 à juillet 2021.

« Nous souhaitons la bienvenue à Danièle Guyot-Caparros en tant que nouvelle administratrice au sein du conseil d’administration de DBV », a déclaré Michel de Rosen, président du conseil. « Danièle possède une riche expérience dans des postes financiers de direction dans diverses entreprises des secteurs de la chimie, de la pharmacie et des technologies médicales. Elle a déjà siégé au sein de conseils d’administration et de comités d’audit où elle a fait preuve d’un solide leadership qui s’ajoutera au leadership du conseil d’administration de DBV. La nomination de Danièle s’inscrit dans le cadre de la transformation de notre conseil d’administration, car nous continuons à faire en sorte de disposer de la bonne combinaison de compétences et d’expérience s pour atteindre nos objectifs stratégiques et financiers. »

La nomination provisoire de Mme Danièle Guyot-Caparros sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de 2023. La société communiquera ultérieurement les détails et les procédures relatifs à l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de DBV Technologies en 2023.

