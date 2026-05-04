DBV Techno : revient menacer le support des 3,35E
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:24
Le palier de soutien suivant se dessine vers 2,72E (ratio de correction "Fibo" par rapport au zénith des 4,4E du 23 janvier).
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