DBT : Tirage de la Tranche 5 d'un montant nominal de 250 000 EUR - Ajustement de la valeur nominale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 Février 2026

Tirage de la Tranche #5 d'un montant nominal de 250 000€

Ajustement de la valeur nominale

Brebières, le 18 février 2026 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce le tirage de la cinquième tranche d'obligations convertibles en actions de la Société pour un montant nominal de 250 000€.

Ce tirage intervient dans le cadre du contrat de financement en cours de la Société avec WTO29 mis en place le 6 juin 2025 pour accompagner financièrement le développement du périmètre du Groupe DBT d'un montant nominal maximum de 5 millions d'Euro. Les conversions précédentes ont occasionné à date la création de 11 702 867 actions nouvelles sur les 16 722 106 actuellement circulation.

Principales caractéristiques

Les OCEANE auront une valeur nominale de 5.000 euros chacune et seront souscrites à leur valeur nominale. L'opération émettra 50 nouvelles OCEANE. Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission.

Cadre juridique de l'opération

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 6 février 2024 a consenti au Conseil d'administration de la Société, aux termes de sa 4 ème résolution, une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques liées à ce type d'opération de financement, notamment le risque de dilution significative lors de la conversion des OCEANE.

Ajustement de la valeur nominale

Enfin, la Société annonce également avoir la mise en œuvre de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2025 dans sa douzième résolution, à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions en passant de 1€ à 0,01€.

Le capital social de la Société, divisé en 16 722 106 actions, est quant à lui ramené de 16 722 106 € à 167 221,06 €.

La Société annonce avoir mis à jour les informations sur le capital qui disponibles dans la partie Investisseurs de son site internet.

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

