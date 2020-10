Le groupe français industriel DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la conclusion ce jour d'un protocole de résiliation relatif au contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de l'Emetteur avec bons de souscription d'actions attachés conclu le 25 février 2020 (le « Contrat ») avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO »), membre du groupe Alpha Blue Ocean.

Le protocole de résiliation prévoit la livraison d'actions nouvelles par DBT à EHGO en contrepartie de (i) la conversion d'une obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles et/ou existantes de l'Emetteur (l' « OCEANE »), et de (ii) l'exercice de 12.000.000 BSA 2, ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 215.000 euros (payée en actions nouvelles). L'émission de ces actions nouvelles sera réalisée sur le fondement de la 16ème résolution mise au vote de l'assemblée générale des actionnaires convoquée le 12 octobre 2020. ou, en cas de non-adoption par les actionnaires de cette dernière résolution, sur le fondement de la 10ème résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires convoquée le 20 décembre 2019, à un prix d'émission par action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action DBT des trois (3) jours précédant leur émission diminuée d'une décote de 10%, étant précisé qu'à défaut d'émission d'actions nouvelles, la conversion de l'OCEANE, l'exercice des 12.000.000 BSA 2 et l'indemnité de résiliation feront l'objet d'un paiement en espèces par DBT à EHGO.



Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, indique : « Nous annonçons aujourd'hui la fin prématurée de notre contrat de financement avec EHGO. C'est important de rappeler que cette ligne de financement était indispensable pour le développement de l'entreprise même si elle a été dilutive pour l'actionnariat. Ce partenariat nous a permis de répondre aux besoins financiers du début d'année en plein contexte mondial de pandémie, mais surtout de commencer à préparer la transition stratégique annoncée en Juin 2020.».





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



