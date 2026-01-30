DBT : Recentrage stratégique de l'activité industrielle de ventes de bornes dans un contexte de transition - Fort développement du réseau de recharge R3

30 janvier 2026

Recentrage stratégique de l'activité industrielle de ventes de bornes dans un contexte de transition

Fort développement du réseau de recharge R3

Chiffre d'affaires consolidé à 7.6 M€ en baisse de 25%

Poursuite de la dynamique de R3 avec une croissance de près de 50% du parc installé

Brebières, le 30 janvier 2026 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie un chiffre d'affaires annuel 2025 de 7,6 M€ en baisse de 25%. Après un 1 er semestre en diminution de 30%, la tendance s'est nettement améliorée au 2 nd semestre avec une décroissance limitée à 14% sur la deuxième partie de l'année.

Cette tendance est le résultat d'évolutions contrastées au sein des différents segments de marché du groupe :

La forte montée en puissance du réseau R3 (exploitation de bornes électriques sur le territoire national) avec une nouvelle croissance soutenue de 39% et un revenu qui dépasse les 2 M€, conformément aux prévisions ;

Le maintien de l'activité historique de DBT Ingénierie avec un chiffre d'affaires de 1 M€ ;

Le recul des ventes de bornes électriques de DBT CEV consécutif à la diminution de la commande publique en France et au recentrage de la stratégie du groupe sur le segment haut de gamme des bornes rapides.

Le chiffre d'affaires 2025 s'analyse comme suit :

Chiffre d'Affaires en K€ (1) 2025 2024 Variation CA Groupe DBT 7 605 10 162 -25% dont : CA CEV 4 541 7 684 -42% CA ING

CA R3 Exploitation 1 046

2 013 1 034

1 445 +1%

+39%

Données consolidées et non auditées

Poursuite du déploiement du réseau R3

Conformément à ses objectifs stratégiques, R3 a maintenu en 2025 un rythme soutenu d'installation de nouveaux hubs. Au 31 décembre 2025, le réseau dispose de 121 stations ouvertes contre 84 douze mois plus tôt, soit une nouvelle croissance solide de 44%.

Dans un marché plus attentiste, R3 confirme la pertinence de son offre, qui privilégie les lieux de vie (centres commerciaux, chaines de restaurant, …), pour installer ses hubs de recharge rapide. Grâce notamment à la fiabilité des bornes Milestone® installées et à la compétitivité de son offre, R3 maintient sa position dans le top 10 des meilleurs réseaux de recharge en France en confirmant sa 6 ème place du classement selon Chargemap, site de référence en la matière

Avec un modèle économique qui affiche une montée progressive et régulière de la vente d'électricité pour chaque nouveau hub, le chiffre d'affaires R3 ressort à 2,0 M€ en 2025, soit une croissance de 39% par rapport à l'exercice précédent, conformément aux prévisions faites début 2025. L'activité R3 représente désormais 27% du CA consolidé de DBT.

Recentrage sur la charge rapide pour DBT CEV

DBT CEV a accéléré en 2025 son recentrage stratégique sur la conception, la fabrication et la vente de bornes haut de gamme dans les segments rapides et ultra-rapides. Dans un marché du véhicule électrique qui se transforme avec une concurrence plus forte des pays à bas coûts, DBT CEV, concepteur et fabricant français mettant en avant un savoir-faire d'innovation, de qualité et de proximité, a choisi de concentrer son développement sur sa gamme de bornes Milestone®, à plus forte valeur ajoutée au détriment des bornes lentes beaucoup moins rentables.

En conséquence, le chiffre d'affaires de DBT CEV à 4,54 M€ affiche une décroissance sensible de -42% qui reflète ce choix stratégique. Ce recentrage devrait permettre à terme d'améliorer la performance opérationnelle de cette activité.

Perspectives 2026

En 2026, DBT va accélérer le maillage du réseau R3 avec un objectif d'installer 50% de sites en plus qu'en 2025. A ce jour, 30 sites sont déjà en phase de travaux et de nombreuses opportunités pour de nouveaux lieux sont en cours de signature. En conséquence, le chiffre d'affaires de R3 en 2026 devrait dépasser les 3 M€.

S'agissant de DBT CEV, l'activité va bénéficier en 2026 de deux leviers de croissance en France avec la relance du leasing social pour les véhicules électriques (disponible depuis le 1 er septembre 2025) et les mesures fiscales incitatives pour l'électrification des flottes automobiles des sociétés. Pour le marché des entreprises, DBT a développé une nouvelle offre commerciale qui combine la vente de bornes électriques Milestone® pour la charge rapide et tierces pour la charge lente, tout en assurant la maintenance et l'exploitation, permettant aux clients d'avoir un interlocuteur unique pour la gestion de la recharge de sa flotte de véhicules électriques.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Dans une conjoncture économique difficile, DBT a fait le choix de la qualité et de la proximité avec deux offres bien positionnées : R3 pour l'exploitation de hubs de recharge et Milestone® pour la recharge rapide. Nous visons clairement le haut de gamme dans nos métiers afin de nous différencier de la concurrence et de proposer à nos clients, administrations publiques ou sociétés privées, le meilleur pour répondre à leurs enjeux de recharge. Ce recentrage stratégique se traduit par une baisse ponctuelle d'activité en 2025 qui a vocation à rester temporaire et qui permettra plus rapidement d'améliorer l'efficience opérationnelle du groupe. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

