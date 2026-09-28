DBT : Le groupe DBT renouvelle son Conseil d'administration et accueille Nicolas Bassière et Raphaël Robil pour renforcer sa gouvernance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 septembre 2026

Le groupe DBT renouvelle son Conseil d'administration

et accueille Nicolas Bassière et Raphaël Robil

pour renforcer sa gouvernance

Brebières, 28 septembre 2026 – le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, acteur engagé de la transition énergétique, accueille Nicolas Bassière et Raphaël Robil au sein de son Conseil d'administration. Deux entrepreneurs aguerris qui viennent renforcer l'indépendance de sa gouvernance.

Leur arrivée apporte au Conseil des expertises complémentaires – entrepreneuriat, stratégie, transformation digitale, accompagnement de la croissance – au service des prochaines étapes du Groupe.

Deux entrepreneurs pour accélérer la croissance

Ingénieur de formation, Nicolas Bassière débute sa carrière dans l'industrie, notamment chez Safran, avant de se tourner vers le conseil et l'entrepreneuriat. Cofondateur et dirigeant de PIM PAM POMME, il en pilote le développement pendant plusieurs années avant de fonder ABARUS Conseil, cabinet dédié à l'accompagnement stratégique des dirigeants de TPE et PME.

Administrateur indépendant auprès de start-up, PME et ETI, Nicolas Bassière apporte au Conseil son expérience de dirigeant de sociétés en croissance ainsi que son expertise en matière de stratégie, de développement et de gouvernance.

Entrepreneur et dirigeant du numérique, Raphaël Robil cofonde Lemon Interactive en 2009. Lemon Interactive intervient intervient en tant qu'Agence Web et Agence IA dans les Hauts-de-France et sur le territoire national. Il y développe une solide expertise de la transformation digitale et de l'accompagnement des entreprises dans leurs évolutions stratégiques et numériques.

Engagé sur les enjeux de communication, d'innovation et de numérique responsable, il vient compléter les compétences réunies au sein du Conseil d'administration.

Une nouvelle étape pour le Conseil d'administration

Nicolas Bassière et Raphaël Robil succèdent à Jean-Charles Chaigne et Philippe Serenon, qui quittent leurs fonctions d'administrateurs après plus de onze années au sein du Conseil. Le groupe DBT les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur contribution au cours de ces nombreuses années.

Ce renouvellement traduit la volonté du Groupe de moderniser sa gouvernance, en renforçant l'indépendance de son Conseil, et de préparer la suite de son développement.

Les nominations de Nicolas Bassière et Raphaël Robil seront soumises à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Bassière et Raphaël Robil au sein de notre Conseil d'administration. Leur regard d'entrepreneurs et leurs expertises complémentaires seront des atouts précieux pour accélérer les prochaines étapes de notre développement. Nous tenons également à remercier Jean-Charles Chaigne et Philippe Serenon pour leur engagement à nos côtés au cours de ces onze dernières années. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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