DBT : DBT unifie ses activités de recharge sous la marque R3 et lance R3 Pro

DBT unifie ses activités de recharge

sous la marque R3 et lance R3 Pro

R3, premier contributeur au chiffre d'affaires du Groupe, devient sa marque de référence pour la recharge ;

R3 Pro est dédiée aux entreprises et aux flottes professionnelles

Brebières, le 7 octobre 2026 – le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, unifie l'ensemble de ses activités de recharge sous une marque unique : R3 – Le Réflexe Recharge Rapide.

Cette nouvelle architecture s'appuie sur une dynamique forte : au 1 er semestre 2026, R3 est devenu le premier contributeur au chiffre d'affaires du Groupe. Cette évolution prolonge le repositionnement du Groupe : construire une offre de recharge plus lisible, capable de répondre aussi bien aux besoins des utilisateurs qu'à ceux des entreprises et des gestionnaires de flottes.

Une marque unique pour deux marchés

R3 devient désormais la marque commerciale de référence du Groupe pour la recharge, avec une architecture simplifiée, autour de deux offres :

R3 : Dédiée aux utilisateurs et à la recharge du quotidien, R3 déploie un réseau de recharge rapide pour faire de la recharge un geste simple et naturel.

: Dédiée aux utilisateurs et à la recharge du quotidien, R3 déploie un réseau de recharge rapide pour faire de la recharge un geste simple et naturel. R3 Pro : Anciennement Flexiflotte, R3 Pro est l'offre 100 % B2B du Groupe. Elle accompagne les entreprises, transporteurs et gestionnaires de flottes dans l'électrification de leurs véhicules professionnels. R3 Pro couvre notamment les véhicules de service, autocars et poids lourds, avec une approche intégrée : audit, étude des besoins, installation et maintenance des infrastructures de recharge.

Cette nouvelle organisation répond à un objectif simple : « R3 le Réflexe Recharge Rapide » avec une marque lisible sur deux marchés, en réunissant les solutions de recharge du Groupe sous une architecture commerciale commune.

R3 : une activité devenue centrale dans la transformation de DBT

Les performances du 1 er semestre 2026 en témoignent.

+103 % 41 % 135 ~100 000 de croissance du chiffre d'affaires R3 au S1 2026 (1,5 M€ contre 0,7 M€) du chiffre d'affaires consolidé de DBT stations au 30 juin 2026 (+15 depuis le début d'année) recharges au S1 2026 (+66 % sur un an)

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires de R3 a atteint 1,5 M€, contre 0,7 M€ un an plus tôt, en progression de 103 %, et pèse désormais 41 % du chiffre d'affaires consolidé de DBT. Dans le même temps, le réseau R3 comptait 135 stations au 30 juin 2026, soit 15 stations supplémentaires depuis le début de l'année, et près de 100 000 recharges réalisées au 1 er semestre, en progression de 66 % sur un an.

Le Groupe poursuit ainsi le déploiement de son réseau et confirme son objectif de déploiement de plus de 50 nouvelles stations en 2026 permettant de dépasser 3 M€ de chiffre d'affaires R3 en année pleine.

Cette dynamique transforme progressivement le mix d'activité de DBT, porté par la contribution croissante de la recharge et des services associés. Elle renforce le caractère récurrent des revenus du Groupe, gage de visibilité et de prédictibilité pour la croissance à venir.

DBT, le socle industriel et technologique de R3

Le nouveau modèle s'appuie désormais sur une marque commerciale unique R3, soutenue par une expertise industrielle maîtrisée : Ingénierie, R&D, conception et fabrication qui demeurent au cœur de l'ADN du Groupe, notamment au travers de DBT CEV. Cette complémentarité fonde le nouveau modèle : une marque commerciale reconnue, soutenue par une expertise industrielle forte. Avec sa nouvelle signature « Le Réflexe Recharge Rapide », R3 veut faire de la recharge un geste simple et naturel, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« R3 est aujourd'hui devenu le premier contributeur au chiffre d'affaires du Groupe. Cette nouvelle architecture de marque constitue donc une étape naturelle de notre transformation. Avec R3 et R3 Pro, nous réunissons sous une même marque l'ensemble de nos solutions de recharge, pour les utilisateurs comme pour les entreprises. Cette nouvelle lisibilité commerciale s'appuie sur un atout essentiel : le savoir-faire industriel et technologique de DBT. Notre ambition est claire : faire de R3 le réflexe de la recharge rapide et accompagner la croissance de la mobilité électrique sur l'ensemble de ses usages . »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réflexe de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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