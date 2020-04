DBT : DBT annonce la reprise de son activité de production

o Reprise progressive de l'activité : après 6 semaines de fermeture du site et de travail à distance pour les équipes commerciales, le département SAV et les fonctions supports, DBT a pris la décision de reprendre progressivement la production des transformateurs

à partir du 27 Avril. Ce délai a été nécessaire pour réunir toutes les protections nécessaires au personnel de production, s'assurer que les fournisseurs stratégiques avaient pu reprendre leurs livraisons et faire valider le Plan de Continuité d'Activité (PCA).



Sous réserve que les différentes décisions gouvernementales le permettent, DBT envisage pour la fin du mois de mai une reprise complète de ses trois activités (transformateurs, bornes lentes et bornes rapides).





o De nouvelles perspectives pour les bornes de recharge : la crise liée au Covid 19 et le confinement général qui en a résulté ont renforcé la prise de conscience qu'il ne serait plus possible à l'avenir d'accepter le retour de véhicules thermiques dans nos villes et la pollution qui en est le corollaire Il s'agit d'une nouvelle chance pour le véhicule électrique, dont le besoin va se trouver renforcé et pour lequel tous les constructeurs vont intensifier leurs ventes afin de sauver leur industrie fragilisée par la crise .



C'est aussi la confirmation du juste choix de développement fait par DBT depuis de nombreuses années pour se renforcer dans ce marché devenu encore plus stratégique .





o Publication du rapport financier annuel 2019 : en raison du contexte de pandémie et compte tenu des mesures sanitaires imposées, DBT ne sera pas en mesure de publier son rapport financier annuel dans les délais en vigueur. La production du rapport financier annuel dépend en effet de l'avancement du travail des experts comptables et commissaires aux comptes de la société, qui sont eux-mêmes assujettis aux mesures de confinement.

Par ailleurs, dans ce contexte exceptionnel, DBT a décidé de reporter au-delà du 30 juin 2020 la date de son assemblée générale dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020.







À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr