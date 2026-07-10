DBT : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires de DBT du 10 juillet 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 juillet 2026

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte

des actionnaires de DBT du 10 juillet 2026

Brebières, le 10 juillet 2026 – 18h00 - L'assemblée générale mixte des actionnaires de DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, s'est tenue ce jour à 11h00, sur seconde convocation, au siège social, sous la présidence de Monsieur Hervé Borgoltz, Président du Conseil d'administration.

La participation des actionnaires a atteint 26,67 % des actions ayant droit de vote, représentant 301 actionnaires, et l'assemblée générale a pu délibérer valablement.

L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions présentées et recommandées par le Conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2025, ainsi que le report à nouveau du résultat de cet exercice. Seule la 19ème résolution, relative à une délégation de compétence en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, soumise à l'assemblée conformément aux dispositions légales applicables mais non recommandée par le Conseil d'administration, a été rejetée.

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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