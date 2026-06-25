DBT : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026 : quorum non atteint - Convocation d'une seconde Assemblée le 10 juillet 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 juin 2026

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026 : quorum non atteint

Convocation d'une seconde Assemblée le 10 juillet 2026

Brebières, le 25 juin 2026 – Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte, réunie ce jour à 14h00 sous la présidence de Monsieur Hervé Borgoltz, Président du Conseil d'administration, n'a pu délibérer valablement faute de quorum.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance ou par correspondance représentaient 5,4 % du capital. Le quorum requis n'étant pas atteint, l'Assemblée n'a pu valablement délibérer, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire, et fera l'objet d'une seconde convocation, sur le même ordre du jour, le vendredi 10 juillet 2026 à 11 heures au siège social.

Il est rappelé que, sur seconde convocation, aucune condition de quorum n'est requise pour les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire ; les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire requièrent que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance ou par correspondance possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote.

Les modalités de participation demeurent inchangées. La plateforme de vote électronique VOTACCESS sera ré-ouverte à compter du 30 juin 2026 à 12h00 jusqu'au 9 juillet 2026 à 15 heures (heures de Paris). Les votes par correspondance, procurations et formulaires uniques de vote déjà reçus au titre de la première assemblée demeurent valables pour la seconde convocation.

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr