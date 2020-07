Douai, lundi 13 juillet 2020 | Le groupe français industriel DBT-CEV (Euronext Growth : #13066750 - ALDBT), leader Européen depuis 25 ans, des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, accroît sa capacité de production et de vente en créant une synergie avec les stations de recharge utilisant les mêmes niveaux de tension pour les véhicules électriques légers que pour les véhicules lourds.

Depuis 2017, le groupe DBT participe au projet de l'ADEME visant à développer un chargeur rapide (150kW - 1000 Volts) à destination des véhicules lourds électriques. A l'heure où les projecteurs sont tournés sur le boom des voitures électriques, les véhicules lourds ont une activité particulièrement polluante. Ce projet est déterminant pour accélérer la transition de la filière du véhicule industriel vers l'électrique.





Vague verte pour les véhicules industriels



Un an après le développement d'un chargeur Ultra 150kW - 1000V pour camions électriques, les premiers tests d'ingénierie ont été menés sur le site EDF Les Renardières du 16 au 22 juin 2020 (S26) avec un montage sur site le 18 juin 2020. La nouvelle offre de stations de charge permettra d'accompagner ces nouveaux clients dans l'adoption des véhicules électriques.

Les véhicules industriels ont un rôle clé à jouer dans l'amélioration de la qualité de l'air, au bénéfice de la santé de chacun notamment en milieu urbain. Accompagner la ville et l'ensemble des acteurs dans leur transformation écologique pour en faire une ville durable est au coeur de la démarche du groupe DBT.





Descriptif du projet



Cette nouvelle station de charge est le résultat de l'évolution du chargeur dédié aux véhicules légers (tension jusqu'à 500V) commercialisé depuis septembre 2018 et aux véhicules lourds (allant jusqu'à 1000V). L'évolution technique principale concerne le niveau de tension qui passera de 500V maximum à 1000V, tout en restant compatible avec les véhicules présents sur le marché.

Cette déclinaison du produit Ultra, bénéficiera aussi d'une autre innovation : la faculté de recharger plusieurs véhicules Combo (CCS) simultanément.

Destiné aux véhicules électriques de grande capacité, ce nouveau chargeur DBT est le premier de la gamme DBT à disposer du « dispenser ». Un module déporté permettant de séparer la gestion de la puissance de la partie interface avec l'utilisateur, dans le but de proposer un matériel plus compact et au design plus travaillé.

Alexandre Borgoltz, Directeur commercial du Groupe DBT, déclare : « Ce projet nous a permis d'accélérer notre positionnement sur le marché des camions, bennes, bus et utilitaires lourds qui est en pleine expansion dans les grandes métropoles mondiales. Actuellement, tous les appels d'offres pour bus et camions imposent une motricité électrique. D'ici à 2021, nous visons 20% de ce nouveau marché, complémentaire à nos autres activités de charge rapide 50 et 150kW actuellement sur nos lignes de production.»





A PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn



Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr