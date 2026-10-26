DB toujours positif sur Nexans malgré la révision à la baisse de l'objectif de cours

Après deux replis consécutifs, pour une perte cumulée de 6,89%, le titre Nexans se reprend à la Bourse de Paris ( 2,99%, à 117 euros), malgré un abaissement d'objectif de cours de Deutsche Bank.

Après la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre, en hausse de 21,4%, à 1,698 milliard d'euros, la banque allemande a pu animer une conférence téléphonique en présence du directeur général Julien Hueber.

A la suite de cet échange, les analystes de la banque allemande ont été confortés dans le potentiel d'amélioration des marges dans l'ensemble des trois divisions du spécialiste des câbles et services associés. Dans le détail, le carnet de commandes actuel dans la division Transmission soutient l'ambition pour 2028, tandis que les extensions de capacités ouvrent de nouvelles perspectives de croissance dans les réseaux (Grid).

En ce qui concerne l'acquisition de Republic Wire, elle commence à concrétiser son potentiel en tant que plateforme pour les Etats-Unis. Pour DB, les perspectives à moyen terme restent attrayantes et la décote de valorisation devrait commencer à se résorber à mesure que les craintes relatives aux capacités MI (Mass-Impregnated, soit les capacités industrielles de fabrication de câbles électriques haute tension à isolation imprégnée, principalement utilisés pour le transport d'électricité sous-marin sur de longues distances) s'estomperont l'an prochain. Il faudra également que les centres de données européens prennent de l'ampleur et que l'exposition aux Etats-Unis continue de progresser.

Partant, les prévisions d'Ebitda de Deutsche Bank pour Nexans sont relevées de 1 à 3% pour la période 2026-2028. En revanche, l'objectif de cours a été revu à la baisse de 179 à 168 euros, afin de refléter la baisse des multiples de valorisation du groupe de pairs, et la recommandation est toujours à l'achat.