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DB relève sa cible sur Arkema
information fournie par AOF 23/06/2026 à 10:38

(Zonebourse.com) - Arkema ne profite pas du relèvement de son objectif de cours par Deutsche Bank et recule de 1,12%, à 57,25 euros à la Bourse de Paris.

Dans une note, la banque allemande a maintenu sa recommandation à conserver et a relevé sa cible de cours de 52 à 55 euros. Les analystes ont dévoilé leurs prévisions pour le deuxième trimestre, dont les résultats seront publiés le 30 juillet.

L'Ebitda est attendu en hausse de 2% sur un an, à 370 millions d'euros (en hausse de 31% d'un trimestre sur l'autre), soit légèrement au-dessus des prévisions de l'entreprise et du consensus (364 millions d'euros selon Bloomberg).

Deutsche Bank table sur une amélioration des performances dans les divisions Coating Solutions et Primary Materials, portées par de meilleurs spreads sur les acryliques (un écart plus favorable entre le prix de vente des produits et le coût des matières premières pour les fabriquer), qui devrait plus que compenser la performance globalement plus faibles dans les divisions Advanced Materials et Adhesive Solutions.

Enfin, la banque allemande table sur une hausse des volumes de 1,5% au deuxième trimestre, contre -0,2% trois mois plus tôt, et sur une augmentation des prix de 2%, contre -3% au premier trimestre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 10:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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