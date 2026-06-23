DB relève sa cible sur Arkema

(Zonebourse.com) - Arkema ne profite pas du relèvement de son objectif de cours par Deutsche Bank et recule de 1,12%, à 57,25 euros à la Bourse de Paris.
Dans une note, la banque allemande a maintenu sa recommandation à conserver et a relevé sa cible de cours de 52 à 55 euros. Les analystes ont dévoilé leurs prévisions pour le deuxième trimestre, dont les résultats seront publiés le 30 juillet.
L'Ebitda est attendu en hausse de 2% sur un an, à 370 millions d'euros (en hausse de 31% d'un trimestre sur l'autre), soit légèrement au-dessus des prévisions de l'entreprise et du consensus (364 millions d'euros selon Bloomberg).
Deutsche Bank table sur une amélioration des performances dans les divisions Coating Solutions et Primary Materials, portées par de meilleurs spreads sur les acryliques (un écart plus favorable entre le prix de vente des produits et le coût des matières premières pour les fabriquer), qui devrait plus que compenser la performance globalement plus faibles dans les divisions Advanced Materials et Adhesive Solutions.
Enfin, la banque allemande table sur une hausse des volumes de 1,5% au deuxième trimestre, contre -0,2% trois mois plus tôt, et sur une augmentation des prix de 2%, contre -3% au premier trimestre.
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