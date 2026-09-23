DB relève sa cible de cours sur Air Liquide

Air Liquide s'affiche en légère progression peu après l'ouverture des marchés ( 0,55%, à 168,24 euros). Avant une journée investisseurs programmée le 5 octobre, Deutsche Bank a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre, et relevé sa cible de cours de 190 à 192 euros.

Au cours de cette journée, le spécialiste des gaz, technologies et services destinés à l'industrie et à la santé doit dévoiler son nouveau plan stratégique quadriennal et son cadre financier, en incluant des ambitions révisées en matière de croissance, de marge et d'allocation de capital, ainsi qu'une analyse approfondie de ses principaux leviers de croissance comme l'électronique et la transition énergétique.

Pour Deutsche Bank, Air Liquide est considérée comme une valeur de croissance régulière de la plus haute qualité. Les analystes soulignent que la direction de la société "a fait preuve d'une solide capacité d'exécution en atteignant et, dans la plupart des cas, en dépassant les objectifs fixés dans le cadre du plan Advance 2022-2025, malgré un environnement macroéconomique volatile".

Ces éléments devaient conférer une forte crédibilité à la nouvelle feuille de route.

DB indique également que Bloomberg a récemment annoncé que le fonds activiste Elliott avait pris une participation dans l'entreprise. Si cette arrivée ne devrait pas changer fondamentalement la stratégie, elle pourrait néanmoins mettre l'accent sur le déploiement du capital et le retour aux actionnaires, tout en incitant potentiellement la direction à adopter un cadre de croissance du profit à moyen terme plus explicite.