DB relève la note de Fortum après la conclusion d'un contrat « de rêve » pour l'alimentation électrique des centres de données de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** La Deutsche Bank relève la recommandation sur Fortum FORTUM.HE de « vendre » à « conserver » après que le groupe finlandais d’énergie a remporté un important contrat d’approvisionnement en électricité avec Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet

** La banque d’affaires estime que cet accord à long terme dans le domaine du nucléaire est une « annonce de rêve » qui garantit à Fortum des prix de l’énergie plus élevés

** L'accord couvre près d'un dixième du volume du fournisseur d'énergie à un prix supérieur aux futurs cours du marché, tout en garantissant un partenaire de premier plan pour de nouveaux accords, ajoute DB

** La société de courtage souligne également la hausse des prix de gros de l’électricité et les synergies prometteuses attendues de la récente acquisition par Fortum d’Almera, un distributeur d’énergie nordique, comme raisons de cette révision à la hausse

** Il revoit nettement à la hausse ses estimations de bénéfices et relève son objectif de cours de près de 53 % à 24 €, indiquant qu’il s’attend à ce que jusqu’à un quart de la production d’électricité de Fortum fasse l’objet d’accords à long terme similaires d’ici 2035

** Sur les 21 analystes qui couvrent Fortum, un recommande « d'acheter », 13 « de conserver » et sept « de vendre » ou « de vendre fortement », selon les données de LSEG