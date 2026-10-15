DB abaisse sa cible de cours sur Stellantis

Le constructeur automobile multi-marques doit publier ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre prochain et la banque allemande mise sur une certaine faiblesse, notamment à cause des arrêts de production programmés et des ajustements de stocks qui vont peser sur les volumes et les marges.

Deutsche Bank mise également sur un flux de trésorerie disponible qui devrait enregistrer des sorties conséquentes en raison de dépenses d'investissement plus élevées et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement.

La banque allemande mise sur un trimestre modeste et Stellantis ne devrait pas modifier ses perspectives annuelles pour l'exercice en cours, car les objectifs prévoient une large fourchette de résultats pour le second semestre, qui restent réalisables.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à conserver, mais ont abaissé leur cible de cours de 5,50 à 4,50 euros afin de refléter la baisse des volumes, les effets défavorables du mix produit et des pressions inflationnistes accrues.