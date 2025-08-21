Dayforce sera racheté par Thoma Bravo dans le cadre d'un accord de 12,3 milliards de dollars

L'éditeur de logiciels RH Dayforce

DAY.N a annoncé jeudi qu'il allait être privatisé dans le cadre d'un accord de 12,3 milliards de dollars avec la société de rachat Thoma Bravo.