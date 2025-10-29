Dayforce manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison du ralentissement du marché de l'emploi

Dayforce DAY.N a publié un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes mercredi, l'incertitude du marché du travail et les préoccupations croissantes concernant les tarifs douaniers ayant incité les entreprises à réduire leurs dépenses en logiciels.

Les résultats ont souligné la situation mitigée dans laquelle se trouve le secteur des logiciels au sens large, où les revenus stables des abonnements ont permis d'amortir les budgets plus faibles des entreprises et le ralentissement du marché du travail.

Dayforce est actuellement en phase de transition en vue de son acquisition par Thoma Bravo. La société de capital-investissement a accepté en août d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines dans le cadre de sa stratégie de consolidation des entreprises de logiciels à forte croissance et à revenus récurrents élevés.

Dayforce a déclaré qu'elle prévoyait de conclure la transaction à la fin de 2025 ou au début de 2026.

L'opération proposée a suscité un débat parmi les investisseurs, le principal actionnaire de Dayforce l'ayant récemment qualifiée d'offre "décevante" et de tentative de tirer profit du "pessimisme à court terme" dans le secteur.

Le projet d'acquisition de Thoma Bravo fait suite à une vague de consolidation dans le secteur de la gestion du capital humain, les leaders technologiques s'efforçant d'intégrer l'IA, l'analyse et les outils de conformité au sein de plateformes cloud unifiées.

Pour le troisième trimestre, Dayforce a enregistré un chiffre d'affaires de 481,6 millions de dollars, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a affiché un bénéfice par action de 37 cents, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 55 cents.