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DAX40 : teste 26.440, en course pour un 4ème record en 7 séances
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 12:49
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Le DAX40 teste 26.440, le voici en course pour un 4ème record en 7 séances : les volumes sont tellement anecdotique qui pousser les cours vers 26.500 semble aller de soi.

Le DAX se heurtera alors à la résistance unissant les précédents sommets inscrits à 25.400, 25.900 puis 26.400 (le mercredi 5 août).

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