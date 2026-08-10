DAX40 : teste 26.440, en course pour un 4ème record en 7 séances

Le DAX40 teste 26.440, le voici en course pour un 4ème record en 7 séances : les volumes sont tellement anecdotique qui pousser les cours vers 26.500 semble aller de soi.

Le DAX se heurtera alors à la résistance unissant les précédents sommets inscrits à 25.400, 25.900 puis 26.400 (le mercredi 5 août).