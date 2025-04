DAX40 : teste 22.300, +5% hebdo, +20,5% repris en 12 séances information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - C'est probablement un des mouvement haussiers les plus spectaculaires du 21ème siècle puisque le DAX40 réalise un 4/4 à la hausse pour un +5% en gain hebdo, et plus inhabituel, un +20,5% en 12 séances (entre le plancher des 18.500 du 7 avril et 22.300 ce 25 avril, soit +3.800Pts).

le DAX 40 renoue avec le support sous-sommital des 22.250 du 20 février au 2 avril... et le prochain objectif ne serait autre que le comblement du 'gap' des 22.826 du 26 mars, avant de s'attaquer au zénith absolu des 23.400 du 18 mars.





