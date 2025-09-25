 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DAX40 : surveiller l'enfoncement des 23.340
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:53

Le DAX40 dessine depuis début mai l'ébauche d'un 'rounding-top' sous 24.500 (plafonnement du 10 juillet, niveau re-testé mi-août) surveiller l'enfoncement des 23.340 (la MM20 'coiffe' le DAX sous 23.650) : cela libèrerait un potentiel de repli vers 22.800 (MM200) puis 22.607, 'gap' du 20 avril).

