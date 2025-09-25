DAX40 : surveiller l'enfoncement des 23.340
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:53
A lire aussi
-
Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Saana, tenue par les Houthis, ont fait au moins deux morts et des dizaines de blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël. Des collaborateurs ... Lire la suite
-
Meta en baisse après qu'un rapport ait indiqué qu'il risque d'être inculpé par l'UE pour n'avoir pas contrôlé les messages illégaux
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 25 septembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O chutent de 1,4 % à 749,71 $ ** ... Lire la suite
-
par Canan Sevgili La dette mondiale a atteint un niveau record de 337.700 milliards de dollars (289.150 milliards d'euros) à la fin du deuxième trimestre, sous l'effet de conditions financières plus favorables, de l'affaiblissement du dollar américain et de politiques ... Lire la suite
-
Une nouvelle baisse des taux pourrait être une erreur tant que l'inflation reste élevée, selon Austan Goolsbee
Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde jeudi contre de nouvelles baisses des taux d'intérêt tant que l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale, d'autant plus que le marché du travail ne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer