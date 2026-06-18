DAX40 : renoue laborieusement avec les 25.000

La signature -anticipée- du "MOU" depuis Versailles mercredi soir est mollement célébré, et même l'effet de surprise ne parvient pas vraiment à faire décoller le DAX qui renoue laborieusement avec les 25.000 (ex-zénith du 6 mai et 15), et de façon éphémère.

Pas assez d'élan pour s'en aller retracer le récent sommet des 25.400 du 25 et du 27 février.

Si tel était le cas, gare au triple-top sous 25.400/25.438... puis 25.500 : la tendance pourrait basculer à la consolidation sous 24.200, c'est à dire la MM200, avec le comblement des 23.390 du 7 avril en ligne de mire.