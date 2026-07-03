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DAX40 : record et 4,5% hebdo, rugit de plaisir face au plan d'austérité allemand,
information fournie par Zonebourse 03/07/2026 à 18:46

La DAX40 pulvérise un nouveau record, haut la main, avec 0,85% et dépasse pour la première fois le cap des 25.800.

L'indice qui aligne 4 séances de hausse consécutives engrange 4,5% hebdo : Francfort rugit de plaisir face au plan d'austérité allemand qui dans les faits, accorde plus de souplesse aux entreprises en matière d'embauches et de licenciements.

Le DAX40 marque peut-être une étape décisive dans l'écartement du risque de double-top historique sous 25.400, le double record établi le 27 février puis réitéré le 25 mai dernier : l'indice s'inscrit dans un canal ascendant dont le sommet gravite vers 26.300... ce sont les valeurs d'armement qui retrouvent leur rôle de locomotive.

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