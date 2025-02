DAX40 : nouveau record absolu à 22.040, à quand les 23.000 ? information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le DAX40 établit nouveau record absolu à 22.040Pts : il s'agit d'un doublé intraday/clôture : il s'agit du 12ème record de clôture et du 13ème intraday de l'année (mais en fait, tous ont été inscrits depuis le 15 janvier).

Le franchissement des 21.000Pts a marqué l'effacement des dernières résistance moyen et long terme... avec une dérive par rapport à la MM200 qui devient stratosphérique.



Rappel: il avait fallu 10 semaine (du 25 septembre au 3 décembre) pour passer de 19.000 à 20.000, puis 7 pour passer de 20.000 à 21.000 (seuil franchi le 20 janvier) et seulement 3 pour passer de 21 à 22.000: la hausse devient parabolique.

A ce rythme les 23.000 seront atteint d'ici le 24 février, les 24.000 le 5 mars... et un doublement par rapport aux 12.120 du 12/10/2022 (soit 24.240) serait validé d'ici le 10 mars.

Pour un triplement par rapport au plancher du 19 mars 2020, il faudra attendre le 14 mars pour voir 24.800Pts.





