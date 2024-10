Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40: 3ème meilleur score intraday de l'histoire (à 18.643) information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 19:06









(CercleFinance.com) - Le DAX40 a inscrit ce mardi (en matinée) son 3ème meilleur score intraday de l'histoire (à 18.643), après 18.674 le 17/10 puis 18.667 le 18/10.

Ces records ou quasi records interrogent quand on connait les difficultés de constructeurs automobiles allemands, ou des groupes chimiques, sans oublier l'immobilier complètement en panne : tout repose sur SAP (+60% cette année, +80% depuis fin octobre 2023), un peu comme le Nasdaq-100 repose sur NVIDIA.



Attention tout de même au risque de retournement, la tendance haussière ne tient plus qu'à un fil, et la cassure des plancher du 8/10, zénith du 30/08 et du 15/05) marquerait une inversion de polarité, avec un risque de correction jusque vers 17.320Pts.





