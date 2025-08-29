Dawn Farrell, présidente du conseil d'administration de Chemours, va démissionner, les actions sont en baisse

29 août - ** Les actions du fabricant de produits chimiques spécialisés Chemours Co CC.N chutent de 1,3 % à 15,20 $ dans les échanges prolongés

** La présidente du conseil d'administration de la société, Dawn Farrell, démissionnera le 2 septembre

** Dawn Farrell acceptera un poste au sein du gouvernement canadien en tant que directrice générale du Bureau des grands projets nouvellement créé

** La société ajoute qu'aucune décision n'a été prise concernant le successeur de Dawn Farrell à la présidence du conseil d'administration, et qu'une annonce devrait être faite en temps voulu

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 8,9 % depuis le début de l'année