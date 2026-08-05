DaVita recule après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires par traitement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action DaVita DVA.N recule de 4,4% à 218 dollars en pré-ouverture

** Le prestataire de services de dialyse a publié mardi soir ses résultats : au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires par traitement a reculé à 415,87 dollars, contre 417,59 dollars un an plus tôt

** La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, comprises entre 14,10 et 15,20 dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 14,82 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du deuxième trimestre, à 4,02 $, a dépassé les estimations de 3,88 $

** À la clôture d'hier, le titre avait doublé depuis le début de l'année