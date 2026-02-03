DaVita progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de dialyse DaVita

DVA.N augmentent de 10,6 % à 121,05 $ avant le marché après que la société ait prévu un bénéfice annuel de supérieur aux estimations

** La société s'attend à ce que le BPA ajusté pour 2026 se situe entre 13,60 et 15 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 12,65 dollars - données LSEG

** DVA attribue des estimations optimistes à la demande soutenue pour ses services de dialyse rénale

** Barclays relève le PT à 158 $ contre 143 $, soit une hausse de 42 % par rapport à la dernière clôture de DVA à 111,19 $

** La société s'attend à des vents contraires de 40 millions de dollars en 2026 et de 70 millions de dollars en 2027 avec l'expiration de la subvention de l'Affordable Care Act, mais ils seront compensés par l'élimination de l'impact du cyber-incident de 45 millions de dollars en 2025, déclare le directeur financier Joel Ackerman

** Le groupe annonce un bénéfice par action ajusté de 3,4 dollars au 4ème trimestre, contre une estimation de 3,16 dollars par les analystes - données LSEG

** Le bénéfice du 4ème trimestre a été augmenté par des taux de remboursement plus élevés et une légère amélioration du mélange et de l'impact saisonnier des vaccins antigrippaux, déclare la société

** L'action DVA a chuté de 24% en 2025