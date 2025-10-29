DaVita manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la hausse des coûts et de la baisse des volumes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DaVita DVA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, mercredi, alors que le fournisseur de dialyse rénale était confronté à la hausse des coûts des soins aux patients et à la baisse des volumes de traitement.

La société basée dans le Colorado, qui offre des services de dialyse par le biais de cliniques ambulatoires et de soins à domicile à travers les États-Unis, a déclaré que les traitements quotidiens moyens de dialyse aux États-Unis ont diminué de 0,5 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 91 680. Par rapport à l'année précédente, la croissance normalisée des traitements non acquis a diminué de 0,6 %.

Les coûts des soins aux patients par traitement ont augmenté de près de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 271,23 $ pour la période de neuf mois, sous l'effet des coûts pharmaceutiques et des coûts de rémunération.

Les frais généraux et administratifs ont également augmenté pour atteindre 322 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 10 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison des coûts liés à l'informatique.

DaVita doit encore faire face aux retombées d'une attaque de ransomware en avril qui a perturbé une partie de ses opérations et exposé les données personnelles de 2,7 millions de personnes .

La société a engagé 11,7 millions de dollars de frais au cours du trimestre pour remédier à l'incident et restaurer les systèmes.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, DaVita a déclaré un bénéfice ajusté de 2,51 dollars par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,23 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,42 milliards de dollars, juste en dessous des attentes de 3,43 milliards de dollars.

La société a revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2025 se situe entre 10,35 et 11,15 dollars, contre 10,20 à 11,30 dollars prévus précédemment.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 % dans les échanges prolongés.