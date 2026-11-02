David Knibbe prendra les rênes d'Euronext en mai prochain

Euronext annonce que, sur recommandation de son comité des nominations, son conseil de surveillance, présidé par Piero Novelli, prévoit de proposer la nomination de David Knibbe aux fonctions de directeur général (CEO) et de président du directoire lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2027.

David Knibbe rejoindra Euronext en provenance de l'assureur néerlandais NN Group, dont il est CEO depuis 2019. Il apportera son expérience dans la direction d'entreprises fortement réglementées, la conduite de transformations opérationnelles et la création de valeur significative pour les actionnaires.

"Son expérience en matière d'intégrations réussies et de transformation technologique sera particulièrement précieuse alors qu'Euronext poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie et investit dans sa croissance future", souligne Piero Novelli.

La nomination de David Knibbe fait suite à la décision de Stéphane Boujnah de quitter ses fonctions à la tête du groupe boursier paneuropéen en mai 2027 et à un processus de sélection approfondi mené par le conseil de surveillance, qui a examiné plusieurs candidatures.

La nomination de David Knibbe est soumise à l'approbation des autorités nationales compétentes concernées et du ministre néerlandais des Finances. Elle sera également soumise au vote des actionnaires d'Euronext lors de l'AG annuelle prévue le 20 mai 2027.