David Horn Solomon : "Trouver un partenaire commercial en Europe est la grande priorité d'Advicenne"

David Solomon, président du conseil d'administration d'Advicenne. (Crédit photo : DR)

La Commission européenne vient d'accorder l'autorisation de mise sur le marché à Sibnayal pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (dRTA). Ce feut vert fait de Sibnayal le premier et le seul médicament homologué pour le traitement de la dRTA chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an et plus. Comment vont s'organiser les prochains mois de la biotech ? Entretien avec David Horn Solomon, président d'Advicenne.

Boursorama : Vous venez d'obtenir l'acceptation de la Commission européenne pour Sibanayal dans la dRTA, quelles sont désormais les grandes étapes et le calendrier de la commercialisation de votre traitement ?

David Horn Solomon : En Europe, nous allons maintenant rechercher des partenaires industriels pour commercialiser dRTA. D'ailleurs des discussions sont en cours. Nous suivrons un calendrier rapide pour garantir que notre médicament parvienne aux patients, en collaboration avec notre nouveau partenaire.

Boursorama : Est-ce que cette obtention pourrait accélérer le développement de votre produit outre-Atlantique ?

David Horn Solomon : L'approbation par l'EMA nous donne la certitude que les études cliniques réalisées ont été couronnées de succès. Les investisseurs américains verront donc le risque diminuer. Nous communiquerons très vite sur le calendrier des essais pivots de phase III sur le dRTA et la cystinurie aux États-Unis.

Boursorama : Certains investisseurs avaient mal réagi à l'abandon de demande d'obtention de statut de médicament orphelin, craignant que cela ait un impact sur le prix du traitement, quel est votre vision sur ce point précis ?

David Horn Solomon : Bien que la nouvelle de l'abandon du statut de maladie orpheline ait pu paraître décevante, nous pensons qu'à un prix plus bas maintenant, les volumes de ventes seront bien plus élevés et garantissent un bon résultat économique pour Advicenne.

Boursorama : Votre approche sur le potentiel commercial de Sibnayal est jugée comme plutôt conservatrice par certains analystes alors qu'à côté de certaines causes héréditaires, certains patients ont aussi des dRTA acquises à cause de maladies auto-immunes comme le lupus ou le Syndrome de Sjogren et que ce réservoir de patient serait aujourd'hui sous-estimé, qu'en pensez-vous ?

David Horn Solomon : Bien entendu, dans toutes ces indications, le nombre de patients peut en effet être bien plus important. Mais chez Advicenne, nous préférons rester conservateurs. Nous aimons promettre moins et offrir plus pour l'ensemble de nos actionnaires.

Boursorama : Est-ce que la recherche d'un partenaire est désormais la priorité numéro un pour Advicenne ?

David Horn Solomon : Trouver un partenaire commercial pour Advicenne en Europe est en effet la grande priorité. Nous pensons fermement qu'avec la mise en place de l'AMM en Europe, l'intérêt des partenaires va maintenant augmenter très rapidement. Et en ce qui concerne les États-Unis, nous gardons en tête toutes les options possibles.

Boursorama : Parallèlement, Sibnayal est en phase II/III dans la cystinurie, comment allez-vous séquencer les différents développements ? Une levée de fonds est-elle prévue pour accélérer l'exécution de la stratégie ?

David Horn Solomon : Nous allons accélérer les essais de phase III sur la cystinurie tant en Europe qu'aux États-Unis. Une levée de fonds supplémentaires est toujours possible, car nous gardons ouvertes toutes les options pour accélérer notre stratégie. Nous restons concentrés sur la garantie d'une grande création de valeur pour les actionnaires d'Advicenne.

Propos recueillis par Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)