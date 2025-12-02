David Descamps nommé directeur général de Cogelec
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 09:15
David Descamps a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Legrand, y exerçant depuis près de 4 ans la fonction de directeur France après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine commercial.
Pour rappel, Legrand a réalisé le 8 octobre l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.
Le 15 octobre, le groupe a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, assortie d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.
Valeurs associées
|28,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)
(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société ... Lire la suite
-
Des "rats qui quittent le navire" : Sophie Binet (CGT) mise en examen après sa critique contre les grands patrons
Le mouvement patronal Ethic, à l'origine de la plainte, affirme que "l’ensemble des grands chefs d’entreprise" a été "directement pris à partie" par la responsable syndicale. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a annoncé mardi 2 décembre sa mise en ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sofia et d’autres grandes villes de Bulgarie lundi pour une manifestation anti-gouvernementale, déclenchée par le projet de budget pour 2026. IMAGES
-
Le village des irréductibles gaulois va s'implanter en Allemagne: la Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis, acquis en avril, en un parc Astérix, le premier hors de France, à "horizon 2030-2031". Décidée "en accord avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer