David Benmussa prend la tête de Nordea AM en France et au Benelux

David Benmussa, qui avait quitté Amundi dans le courant de l’été , rejoint Nordea Asset Management (NAM) en tant que directeur exécutif des ventes et de la distribution pour la France et le Benelux.

Basé à Paris , David Benmussa dirigera les équipes de vente de NAM en France et au Benelux, ainsi que les activités de développement commercial pour les clients institutionnels et les distributeurs retail. Il sera rattaché à Christophe Girondel, CEO adjoint de Nordea Asset Management.

De son côté, Marc Olivier, qui était jusqu’ici le visage de Nordea AM en France, dirige toujours les activités institutionnelles et de distribution des fonds de Nordea Asset Management en France et à Monaco, selon un porte-parole contacté par L’Agefi. Il sera rattaché à David Benmussa.

Avant de rejoindre l'équipe de NAM, il a travaillé pendant 10 ans, dès septembre 2014, chez Amundi Asset Management en tant que responsable de la distribution externe France et Monaco au sein de la division Distribution & Wealth. Avant cela, il était responsable de iShares France chez Blackrock en 2011. Il a également occupé des postes chez Schroders et VP Finance à partir de 2002. David Benmussa est titulaire d’un Bachelor’s Degree de la Northeastern University à Boston, Massachusetts, et de deux Masters de l’Université Paris IX-Dauphine.

Nordea Asset Management emploie environ 900 personnes sur 18 sites et gère plus de 264 milliards d’euros pour le compte de clients institutionnels et de gros en Europe et au-delà.

Laurence Marchal