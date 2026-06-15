Dave & Buster's Entertainment enregistre une baisse de son bénéfice trimestriel et un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action de Dave & Buster's Entertainment

PLAY.O , chaîne de divertissement et de restauration, recule de 4,8 % à 11,73 $ après la clôture

** PLAY affiche un chiffre d'affaires de 559,2 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 1,5 %, contre une prévision des analystes de 580,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 22 cents pour le premier trimestre, contre une estimation de 61 cents par action

** Les ventes à magasins comparables de PLAY au premier trimestre ont baissé de 5,4 % par rapport au premier trimestre 2025

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 24 %