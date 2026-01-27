Davantage de véhicules électriques que de véhicules à essence vendus dans l'UE en décembre

Les ventes de véhicules électriques ont pour la première fois en décembre dépassé les ventes de véhicules à essence dans l'Union européenne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors même que des décideurs ont proposé d'assouplir les réglementations "vertes".

Dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange, les ventes de véhicules neufs ont progressé le mois dernier pour un sixième mois consécutif.

Elles ont augmenté de 7,6% sur un an à 1,2 million d'unités, d'après les données de l'ACEA. Sur l'ensemble de l'année 2025, elles ont grimpé de 2,4% à 13,3 millions d'unités.

Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.

Les ventes de voitures à batterie électrique ont bondi de 51% sur un an le mois dernier, celles des véhicules hybrides rechargeables ont pris 36,7%, tandis que celles des véhicules complètement hybrides ont augmenté de 5,8%.

Au total, dans l'UE, les voitures électrifiées ont représenté 67% des nouvelles immatriculations en décembre, contre 57,8% un an plus tôt.

Tesla TSLA.O a vu ses ventes en Europe plonger de 20,2% et a encore perdu des parts de marché face à ses rivaux tels que le chinois BYD 002594.SZ , montre le rapport de l'ACEA.

Les ventes de Volkswagen VOWG.DE ont pris 10,2% et celles de Stellantis STLAM.MI 4,5%. En revanche, Renault RENA.PA a vu ses ventes décliner de 2,2%.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)