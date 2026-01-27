 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Davantage de véhicules électriques que de véhicules à essence vendus dans l'UE en décembre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 06:01

Les ventes de véhicules électriques ont pour la première fois en décembre dépassé les ventes de véhicules à essence dans l'Union européenne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors même que des décideurs ont proposé d'assouplir les réglementations "vertes".

Dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange, les ventes de véhicules neufs ont progressé le mois dernier pour un sixième mois consécutif.

Elles ont augmenté de 7,6% sur un an à 1,2 million d'unités, d'après les données de l'ACEA. Sur l'ensemble de l'année 2025, elles ont grimpé de 2,4% à 13,3 millions d'unités.

Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.

Les ventes de voitures à batterie électrique ont bondi de 51% sur un an le mois dernier, celles des véhicules hybrides rechargeables ont pris 36,7%, tandis que celles des véhicules complètement hybrides ont augmenté de 5,8%.

Au total, dans l'UE, les voitures électrifiées ont représenté 67% des nouvelles immatriculations en décembre, contre 57,8% un an plus tôt.

Tesla TSLA.O a vu ses ventes en Europe plonger de 20,2% et a encore perdu des parts de marché face à ses rivaux tels que le chinois BYD 002594.SZ , montre le rapport de l'ACEA.

Les ventes de Volkswagen VOWG.DE ont pris 10,2% et celles de Stellantis STLAM.MI 4,5%. En revanche, Renault RENA.PA a vu ses ventes décliner de 2,2%.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
32,180 EUR Euronext Paris -0,43%
STELLANTIS
8,113 EUR MIL -2,10%
TESLA
435,2000 USD NASDAQ -3,09%
VOLKSWAGEN
104,100 EUR XETRA -1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 27.01.2026 07:22 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * PUMA ... Lire la suite

  • Une enseigne de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street termine en hausse
    information fournie par Reuters 27.01.2026 07:14 

    La Bourse de New York a fini en hausse lundi, entamant du bon pied une semaine marquée par une série de ‍résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,64%, ou 313,69 ... Lire la suite

  • VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 27.01.2026 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Une immense banderole anti-américaine déployée sur la place d'Enqelab à Téhéran, le 26 janvier 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Un porte-avions américain arrivé dans le Golfe, l'Iran met en garde contre toute intervention
    information fournie par AFP 27.01.2026 07:00 

    L'Iran a mis en garde lundi contre une intervention américaine après le récent mouvement de contestation réprimé dans le sang, au moment où les Etats-Unis renforcent leur présence dans la région, où un porte-avions est arrivé. Le porte-avions Abraham Lincoln et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank