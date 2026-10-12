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Dauch Corp en hausse après la nomination d'un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles Dauch Corp DCH.N progresse de 1,4% à 5,75 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Nathan Iles, ancien directeur financier de Standard Motor Products, au poste de directeur financier, à compter du 1er décembre

** Elle précise que Christopher May, directeur financier depuis 2015, deviendra vice-président exécutif et directeur administratif

** La société qualifie ces changements de “plan de succession structuré” destiné à soutenir sa prochaine phase de croissance

** 6 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et 7 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 8 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a reculé de 11,54% depuis le début de l'année

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