Dauch Corp en hausse après la nomination d'un nouveau directeur financier

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12 octobre - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles Dauch Corp DCH.N progresse de 1,4% à 5,75 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Nathan Iles, ancien directeur financier de Standard Motor Products, au poste de directeur financier, à compter du 1er décembre

** Elle précise que Christopher May, directeur financier depuis 2015, deviendra vice-président exécutif et directeur administratif

** La société qualifie ces changements de “plan de succession structuré” destiné à soutenir sa prochaine phase de croissance

** 6 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et 7 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 8 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a reculé de 11,54% depuis le début de l'année